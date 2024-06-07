Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате с 2025 года

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С 2025 года в России установят соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в российской экономике людей. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Среди важнейших структурных изменений, которых добиваются власти, президент отметил сокращение неравенства и снижение бедности. Он также выделил рост доходов российских семей, который напрямую влияет на качество жизни людей, увеличение внутреннего спроса и емкости национального рынка.

"Для решения этой задачи должны работать все инструменты, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальный контракт", – прокомментировал глава государства.

Главным инструментом Путин назвал обеспечение опережающего роста заработных плат. Так, МРОТ со следующего года составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 000 рублей, затем соотношение будет расти. То есть минимальная зарплата вырастет еще примерно на 15%.

Президент уточнил, что МРОТ уже превышает прожиточный минимум, как это определено в конституции. Путин подчеркнул, что в дальнейшем планируется завязать индексацию МРОТ на общий рост зарплат в экономике. К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц, заявил Путин.

В начале мая Путин потребовал опережающими темпами увеличить к 2030 году МРОТ минимум в два раза по сравнению с 2023 годом. Президент подчеркивал, что достижение МРОТ в размере 35 тысяч рублей будет означать выполнение наццели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

