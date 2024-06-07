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Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах России независимо от возраста детей. Об этом он сообщил на пленарной сессии ПМЭФ.

Глава государства напомнил, что льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет. Президент РФ предложил сделать дополнение к этой мере поддержки, в рамках которой семьи, проживающие или планирующие покупать жилье в малых городах, где объем жилищного строительства недостаточен, смогут воспользоваться семейной ипотекой независимо от возраста детей.

Однако Путин уточнил, что единственным условием для получения этой ипотеки станет наличие несовершеннолетия хотя бы у одного ребенка на момент оформления льготного кредита.

В связи с этим российский лидер также призвал кабмин РФ запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки. Он подчеркнул, что такие меры поддержки особенно важны для многодетных семей.

"Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом", – заключил он.

Ранее министерство финансов РФ предложило повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми после 1 июля. В настоящее время взять кредит по этой программе могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка по такой ипотеке – 6% годовых, минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что правительство России обсуждает возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках программы семейной ипотеки, привязанных к количеству детей в семье. Тогда Хуснуллин говорил о продлении программы "Семейная ипотека" для семей с детьми младше шести лет.

