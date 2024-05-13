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13 мая, 14:38

Экономика

Хуснуллин заявил, что условия по семейной ипотеке могут привязать к числу детей в семье

Фото: 123RF/lacheev

Российские власти обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы, привязанных к количеству детей в семье. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил исполняющий обязанности вице-премьера России Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что программу "Семейная ипотека" для семей с детьми младше шести лет будут продлевать. Решение по этому вопросу уже принято.

"Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях – как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве выдали 2,2 тысячи кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 18,4 миллиарда рублей в январе 2024 года. Также количество выданных кредитов выросло на 78%, а их объем – почти на 65% по сравнению с январем 2023 года. Среди всех российских регионов столица сохраняет лидерство по выдаче семейных ипотек.

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