Более 2,2 тыс семейных ипотек выдали в Москве в январе 2024 года

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В Москве выдали 2,2 тысячи кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 18,4 миллиарда рублей в январе текущего года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С его слов, число выданных кредитов выросло на 78%, а их объем – почти на 65% по сравнению с январем прошлого года. На этом фоне Ефимов указал, что жители столицы сохраняют высокий интерес к семейной ипотеке.

"Москва сохраняет лидерство по выдаче семейных ипотек среди регионов. По итогам января 2024 года на столицу приходится более 11% выданных в России займов и около 18% их объема", – сказал Ефимов.

Семейная ипотека остается единственной льготной программой, которая позволяет рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. В январе 2024-го заемщики рефинансировали порядка 90 кредитов, или 4% от выданных займов. Сумма составила около 500 миллионов рублей.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева добавила, что активному развитию ипотечного рынка содействуют столичные льготные программы. В январе текущего года льготная ипотека с господдержкой, семейная и IT-ипотека составили порядка 80% от выданных в столице подобных займов, добавила она.

Это почти на 22 процентных пункта выше, чем годом ранее. Около 60% в общем объеме льготных кредитов пришлось на семейную ипотеку, заявила Багреева.

Ранее эксперты в области недвижимости выступили с идеей запустить в России льготную ипотеку для молодежи. Один из застройщиков рассказал, что льготу следует выдавать молодым людям под 3% годовых сроком до 50 лет, первоначальный взнос должен составлять 15%.

По задумке экспертов, в Москве льготный кредит нужно оформлять в пределах 15 миллионов рублей, а в других регионах его сумма бы ограничивалась 9–12 миллионами.

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