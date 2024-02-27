Минфин планирует снизить долю льготной ипотеки до 25% – СМИ

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Минфин планирует добиться снижения доли льготной ипотеки до 25% (на сегодня – порядка 90%) в выдачах на первичном рынке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Ведомство разрабатывает свои предложения по ипотечным программам с господдержкой. Уточняется, что в Минфине исходят из того, что система таких программ должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям, действительно нуждающимся в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых профессий.

В пресс-службе Минфина подтвердили изданию, что данный вопрос обсуждается.

Кроме того, по словам собеседника газета, правительство поручило создать на площадке Минфина рабочую группу с участием представителей финансового ведомства, Центробанка, Минстроя, Госдумы, Совфеда, Минэкономики, ФАС и Счетной палаты, чтобы выработать общую позицию с учетом различных предложений, а также представить решение проблемы с возникшими на рынке жилья дисбалансами.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что общий кредитный лимит по программе льготной ипотеки для IТ-специалистов увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. В ведомстве отметили, что данное решение поспособствует дополнительной поддержке для не менее 15 тысяч айтишников.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что выдача новых ипотечных кредитов в настоящее время сокращается. Центробанк РФ не видит ипотечного пузыря, однако были признаки перегрева на этом рынке, добавила она.

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