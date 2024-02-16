Набиуллина сообщила о сокращении выдачи новых ипотечных кредитов

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Выдача новых ипотечных кредитов в настоящее время сокращается. Центробанк РФ не видит ипотечного пузыря, однако были признаки перегрева на этом рынке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы об этом говорим, мы видели признаки перегрева, когда повышенный спрос на ипотеку, который поддерживался в основном за счет льготных программ, приводил не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен", – передает ее слова ТАСС.

8 февраля стало известно, что Центральный банк РФ рассчитывает получить право ограничивать выдачу ипотеки с 1 июля. В 2023 году регулятор получил право устанавливать количественные ограничения по потребительским кредитам. Кроме того, законопроект по ограничению выдачи ипотеки был принят Госдумой в первом чтении.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец назвал цель изменений в законодательстве. По его словам, она состоит в остановке роста закредитованности населения.

"ЦБ обеспокоился тем, что у нас довольно серьезное количество людей, которые отдают практически весь свой доход на ипотеку", – цитирует его радио КП.

По словам экономиста, если проект примут, то изменения начнут внедрять уже в средине этого года. Эксперт не исключил, что некоторые программы ипотеки могут закрыть.

"В июле нынешнего года нам предстоит реформировать ипотеку, некоторые ипотечные программы закроются, а некоторые, наоборот, получат развитие. Те же самые полярная, дальневосточная, семейная и так далее", – объяснил он.

Как считает Зубец, основной акцент сделают на сжатии ипотечного рынка и росте надежности заемщиков. Он добавил, что проблема увеличения числа просрочки по ипотеке началась в начале 2024 года.

"Пока там ничего серьезного нет, там полпроцента ипотечных заемщиков говорят, что у них проблемы, но это количество постоянно увеличивается", – сказал экономист.

Ранее Владимир Путин распорядился распространить льготную ипотеку под 2% в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на вторичное жилье. Согласно документу, исполнением поручения займется российское правительство. Михаилу Мишустину необходимо доложить о реализации проекта до 20 февраля 2024 года.

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