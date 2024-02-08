Банк России рассчитывает получить право ограничивать выдачу ипотеки с 1 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральный банк РФ рассчитывает получить право ограничивать выдачу ипотеки с 1 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ ЦБ РФ.

В 2023 году регулятор получил право устанавливать количественные ограничения по потребительским кредитам. Банк России попросил предоставить аналогичные полномочия в отношении ипотечных кредитов, объяснив это необходимостью снижения рисков.

"Банк России рассчитывает с 1 июля 2024 года получить полномочия по установлению макропруденциальных лимитов (МПЛ) в ипотеке. Установление МПЛ по рискованным кредитам позволило бы наиболее эффективно ограничить предоставление таких кредитов", – отмечается в материале.

Кроме того, с 1 марта дополнительно вырастут МПЛ надбавки по ипотеке с высоким показателем долговой нагрузки, добавили в Центробанке.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов рассказал, что регулятор планирует пересмотреть условия льготной ипотеки в пользу адресных и целевых программ уже в 2024 году.

Он подчеркнул, что льготная ипотека должна быть доступна тем, кто нуждается в ней. Однако в настоящее время для нее нет имущественного ценза, поэтому в программу может войти любой человек с любым доходом, объяснил Данилов.



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