Вице-премьер РФ назвал семейную ипотеку самой востребованной программой в 2023 году

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Самой популярной программой по выдаче ипотеки в прошлом году стала "Семейная ипотека". Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на международной выставке-форуме "Россия", передает ТАСС.

По его словам, за 2023 год было предоставлено порядка 7 миллионов кредитов по ипотеке. При этом из этого количества примерно 2,4 миллиона были выделены по льготным программам. Как он утверждает, такие показатели в 1,5 раза превышают данные 2022 года.

"Прирост ипотечного портфеля в 2023 году составил 4 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году", –

подчеркнул Хуснуллин, отметив, что за 4 года ипотечный портфель в стране увеличился в 2 раза, до 18 триллионов рублей.

Вице-премьер РФ указал на то, что задачей российский властей на данный момент является дальнейшее развитие ипотечных программ. Так, по его словам, до 1 июля они должны одобрить решения по параметрам долгосрочной льготной социально-ориентированной ипотеки.

При этом он уточнил, что сейчас на эскроу-счетах находятся примерно 6 триллионов рублей от дольщиков, благодаря которым все запланированные объемы постройки жилья должны быть выполнены.

Также Хуснуллин заявил, что в стране необходимо вводить каждый год не менее 100 миллионов квадратных метров жилья, напомнив, что в прошлом году было сдано примерно 110 миллионов квадратных метров жилья. Однако, как он утверждает, это непростая задача.

"В сфере индивидуального жилищного строительства важно вводить не менее 50 миллионов квадратных метров в год и повысить долю в ипотеке до не менее 30%", – заключил вице-премьер РФ.

Ранее сообщалось, что Москва в 1,5 раза перевыполнила план ввода недвижимости в 2023 году. Специалисты ввели в эксплуатацию более 13,3 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров жилья.

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, в 2023-м в городе ввели в эксплуатацию 296 жилых корпусов площадью 6,24 миллиона квадратных метров, 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности.



"Москва сегодня": как изменился рынок недвижимости в столице в 2024 году