Москва в 1,5 раза перевыполнила план ввода недвижимости в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты в прошлом году ввели в эксплуатацию более 13,3 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров жилья, что в 1,5 раза превышает плановые показатели на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

По его словам, в 2023-м в городе ввели в эксплуатацию 296 жилых корпусов площадью 6,24 миллиона квадратных метров, 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности. Кроме того, специалисты ввели свыше 120 деловых, производственных, коммерческих, торговых и коммунальных объектов.

"Ни одна стройка в Москве не остановлена, ни от каких планов не отказались ни городской бюджет, ни частные застройщики. Кстати, порядка 80% всей введенной в эксплуатацию недвижимости было построено за счет средств частных инвесторов", – заключил Бочкарев.

Ранее стало известно, что в прошлом году в городе появилось более 330 тысяч новых адресов. Больше всего объектов, получивших названия, зарегистрировали на территориях ТиНАО и ЮАО – 74 и 38,8 тысячи соответственно.

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