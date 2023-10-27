Конструктивистский бизнес-центр построят в Хорошёвском районе на севере Москвы

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Новый бизнес-центр в стиле конструктивизма возведут на Ходынском поле в Хорошёвском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Пятиэтажный комплекс рассчитан на размещение 1 400 рабочих мест. В инфраструктуру объекта входят: просторное лобби, конференц-зал в формате амфитеатра на 123 квадратных метра, переговорные комнаты, openspace, ресторан, фуд-корт, терраса, подземный паркинг на 22 машины", – сказал Бочкарев.

Постройка будет иметь форму усеченного треугольника. Основной объем офисного здания будет как бы парить на массивом нижней части сооружения. Посетитель БЦ, пройдя входную группу, сразу окажется в высоком и светлом атриуме, совмещенном с амфитеатром.

"Внутренняя композиция здания выстроена вокруг атриума, где центральным элементом выступает лестница-скульптура. Помимо прямого функционального назначения, она также играет роль арт-объекта", – подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Офисы на верхних этажах будут выполнены в open space, что обеспечит мобильность пространства. Кроме того, в проекте особо учитывали планировку и навигацию, чтобы развести потоки сотрудников, добавил сооснователь архитектурного бюро Kleinewelt Architekten Сергей Переслегин.

Отмечается, что основным материалом отделки фасада является бесцветное стекло в обрамлении системы из серого алюминия. Выступающие конструктивные элементы оформят с применением архитектурного бетона, уточнил архитектор.

Ранее стало известно, что офисный квартал "STONE Ходынка" возведут рядом со станцией столичного метро "ЦСКА". Площадь офисного квартала составит 89 тысяч квадратных метров, его отличительной особенностью станет прямой выход в парк "Ходынское Поле".

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