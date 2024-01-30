В ЦБ РФ спрогнозировали замедление роста цен на жилье

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Центробанк ожидает существенного замедления роста цен на жилье по стране, однако по регионам ситуация будет различаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

"Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами", – подчеркнула она.

По словам главы ЦБ РФ, в последние годы рост цен был разным в регионах государства.

Ранее стало известно, что в этом году россияне смогут воспользоваться сразу несколькими льготными ипотечными программами: сельской, дальневосточной, арктической и ипотекой для IT-специалистов. Льготную ипотеку для семей с двумя детьми можно оформить до 2025 года. При этом до 1 июля текущего года эта программа действует только на новостройки.

До этого эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что жилищные займы в России могут стать "предметом роскоши". Он связал это с законопроектом, который может принять российский Центробанк. Согласно инициативе, регулятор сможет ограничивать кредитным организациям выдачу ипотеки.

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