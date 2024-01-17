Риелтор назвала условие снижения цен на новостройки в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время на российском рынке недвижимости сложилась турбулентная ситуация, поэтому не нужно делать прогнозы, говоря, что цены на новостройки обязательно упадут. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на риелтора Наталью Перескокову.

Подобным образом она прокомментировала заявление генерального директора банка "Дом.РФ" Виталия Мутко. Эксперт считает, что цены во многом будут зависеть от того, смогут ли банки договориться с застройщиками.

"Государство отменяет льготные ипотеки. Получается, что если застройщики не будут финансировать банки по льготным ипотекам, то эти программы просто перестанут существовать", – объяснила Перескокова.

Риелтор добавила, что если застройщики будут доплачивать эту разницу в ипотечных ставках, то цены не понизятся, потому что застройщики, если для них это обходится дороже, не будут работать себе в убыток.

Специалист признала, что на данный момент сложно говорить, что будет с рынком недвижимости. Она предложила подождать две-три недели. При этом эксперт отметила, что цены на ипотеку остаются высокими. По ее информации, практически отсутствуют сделки, при которых у людей есть 10–20% первоначального взноса, а остальное они бы брали в ипотеку.

На данный момент проходят альтернативные продажи – люди что-то продают, чтобы купить, заявила риелтор. В подобной ситуации ипотечное плечо – до 5 миллионов рублей, чтобы был посильный ипотечный платеж, уточнила она.

Перескокова заключила, что делать прогнозы на будущее сложно, потому что неизвестно, какая будет экономическая и политическая ситуация.

Накануне Мутко сказал, что рост стоимости на новостройки в стране может замедлиться и будет постепенно стабилизироваться в новом году. На вторичном рынке, по его данным, цена может в несколько раз упасть.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Также правительство уравняло максимальный размер такой ипотеки для всех регионов РФ, утвердив везде лимит 6 миллионов рублей.

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