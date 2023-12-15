Кабмин РФ скорректировал параметры льготных ипотечных программ

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Российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, а также уравнял максимальный размер подобной ипотеки для всех регионов, установив везде лимит в 6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

"Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Вместе с тем правительство увеличило с 6 до 9 миллионов предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, которая предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.

Ранее Владимир Путин призвал правительство продлить действие 20% первого взноса по семейной ипотеке. Президент также выступил с идеей подумать о сохранении субсидии в размере 450 тысяч рублей для погашения кредита.

Владимир Путин: правительство думает над продлением семейной ипотеки