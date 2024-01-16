Мутко допустил приостановку роста цен на новостройки в РФ в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рост стоимости на новостройки в стране может замедлиться и будет постепенно стабилизироваться в новом году, а на вторичном рынке цена может в несколько раз упасть. Об этом сообщил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Спрос несколько будет сокращен", – сказал Мутко в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева предупредила, что россияне могут столкнуться с дефицитом квартир во второй половине следующего года. Специалист считает, что такая ситуация на рынке приведет к подорожанию недвижимости на 10–15%. При этом россияне все чаще делают выбор в пользу аренды квартир, заметила Григорьева.



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