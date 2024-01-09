Эксперт предупредила о возможном дефиците квартир в РФ во второй половине 2025 года

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Россияне могут столкнуться с дефицитом квартир во второй половине следующего года, предупредила глава Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист считает, что такая ситуация на рынке приведет к подорожанию недвижимости на 10–15%.

"Сейчас нераспроданного жилья в РФ около 72 миллионов квадратных метров, что примерно равно годовому объему строящихся объектов в России. Это проблема для застройщиков, которым теперь необходимо с темпами строительства притормозить или хотя бы пересмотреть очередность выдачи квадратных метров в продажу", – объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, строительство не может остановиться. При этом россияне все чаще делают выбор в пользу аренды квартир, заметила Григорьева. Таким образом, у небольших застройщиков скоро начнутся сложности, из-за которых они будут меньше строить, а значит, в 2025 году может возникнуть дефицит квартир, резюмировала она.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты в прошлом году ввели в эксплуатацию более 13,3 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров жилья, что в 1,5 раза превышает плановые показатели на 2023 год.

По его словам, в 2023-м в городе построили 296 жилых корпусов площадью 6,24 миллиона квадратных метров, 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности.



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