Эксперты предсказали падение спроса на ипотеку в РФ в 2024 году

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Объем выдачи ипотечных кредитов в России может упасть в 2024 году на 20 или 30%, уверены аналитики платформы TYMY и сервиса Find Insight, пишет "Газета.ру".

По их данным, по итогам текущего года объем данного вида кредитов в стране может достичь рекордных 8 триллионов рублей, однако с начала 2024 года ожидается резкий спад. Эксперты подмечают, что регулятор постепенно ужесточал условия по кредитам в течение года, что позволило рынку адаптироваться.

Они уверены, что при самом негативном сценарии падение выдачи ипотечных кредитов может составить до 30%, однако реалистичным прогнозом аналитики считают 20–25%.



"Рынок недвижимости в России все еще крайне активен, и причин для кардинального снижения этой активности не наблюдается – действительно конкурентных инструментов для инвестиций внутри страны по-прежнему нет, а до реального насыщения жильем еще далеко", – уточнил представитель платформы TYMY Алексей Майстренко.

По данным экспертов, ипотечному рынку может помочь снижение цен на жилье, возможное снижение ключевой ставки весной 2024 года, а также гибкие условия банков.

Как подчеркнул директор по маркетингу национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с RT, решение Банка России об ужесточении требований к ипотеке является продолжением политики регулятора по охлаждению рынка жилищного кредитования.

"Очевидно, что данное решение направлено на то, чтобы сделать ипотечное кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой невыгодным для банков", – объяснил он.

Кроме того, директор рынков России и СНГ компании Fäm Properties Валерий Тумин отметил, что причиной изменений является существенное увеличение объема закредитованных лиц, чей показатель долга превышает 80%.

"В будущем такая ситуация может привести к массовым проблемам с выплатами по кредиту, росту кредитной задолженности и, как следствие, надуванию ипотечного пузыря", – уверен Тумин.

По его словам, когда ситуация станет лучше, требования могут быть смягчены. Также одной из причин ввода ограничений может служить увеличение доли заемщиков, которые, помимо ипотеки, брали необеспеченные потребительские кредиты, чтобы заплатить первый взнос по ипотечному займу.

"В октябре они составили 6,5% всех заемщиков. А это снижает качество портфеля и, опять же, повышает риск неуплаты и накапливания просроченных задолженностей", – прокомментировал Тумин, указав на то, что банки от ужесточения требований только выиграют.

Ранее стало известно, что Центробанк с 1 марта 2024 года повысит для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Свое решение регулятор объяснил значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдачи кредитов.

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