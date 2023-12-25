Россиян начнут просить предоставлять ИНН при выдаче кредита с 2025 года

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Во время предоставления кредита россиян начнут просить показывать ИНН, что позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Нововведение начнет действовать с 2025 года, уточнил он. Россияне смогут рассчитывать на выдачу кредита лишь после предоставления ИНН. Для реализации проекта придется заручиться серьезной технологической перенастройкой систем, отметил Аксаков. В частности, потребуется наладить взаимодействия банков и БКИ.

"На это потребуется время. Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем", – сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что объемы выдачи ипотеки на возведение частных домов увеличились в 2–3 раза осенью 2023 года. За 9 месяцев текущего года объем выдачи кредитов на ИЖС и загородную недвижимость составил 314,3 миллиарда рублей, что более чем в 3 раза за аналогичный период 2022-го.

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