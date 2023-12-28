Эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье после новых условий по ипотеке

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Новые изменения Центробанка РФ, которые направлены на увеличение надбавок к коэффициентам риска, скажутся на количестве одобренных кредитов, однако не отразятся на цене недвижимости в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на отраслевого эксперта Дмитрия Ракуту.

Специалист уточнил, что нововведения Банка России повлияют на снижение стоимости вторичного жилья. Сделки в этой области будут осуществляться или с малыми суммами, или их вообще не будет. При этом эксперт предположил, что застройщики могут устанавливать скидки на первичном рынке, но каких-то серьезных изменений в ценах не предвидится.

"Что касается первичного рынка, возможно, застройщики будут предоставлять скидки и дисконты и пока что не будут выпускать новые проекты в реализацию, будет меньше старт продаж, например", – предположил Ракута.

Также эксперт объяснил, что изменения, по большей части, будут касаться финансовых учреждений. Например, если банк увидит во время взаимодействия с клиентом существенные риски, тогда может или отказать, или предложить менее выгодные условия. В связи с этим Ракута предупредил, что банки будут тщательнее рассматривать кредитную историю и платежеспособность клиента.

"Если банк готов клиенту предложить сниженный первоначальный взнос, более низкую ставку, то риски невозврата кредита каждый банк должен брать на себя и резервировать денежные средства, замораживать их", – подытожил эксперт.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых. Также правительство уравняло максимальный размер такой ипотеки для всех регионов РФ, утвердив везде лимит 6 миллионов рублей.

Также Банк России решил с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Регулятор заявил, что подобная мера необходима в связи со значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования.



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