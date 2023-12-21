Более 390 тыс семей РФ улучшили жилищные условия в этом году благодаря льготной ипотеке

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Жилищные условия в 2023 году улучшили порядка 393 тысяч семей в России благодаря льготной ипотеке. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – цитирует ее ТАСС.

До этого стало известно, что в России готовят законопроект поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. 21 декабря его планируют направить на заключение в правительство.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, а также уравнял максимальный размер подобной ипотеки для всех регионов, установив везде лимит в 6 миллионов рублей.

15 декабря Владимир Путин призвал правительство продлить действие 20% первого взноса по семейной ипотеке. Президент также выступил с идеей подумать о сохранении субсидии в размере 450 тысяч рублей для погашения кредита.

Владимир Путин: правительство думает над продлением семейной ипотеки