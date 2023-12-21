Многодетные семьи в РФ смогут получить до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России готовят законопроект поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. 21 декабря его планируют направить на заключение в правительство, сообщает газета "Известия".

"Сегодня остро необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность. Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей", – сообщил один из авторов инициативы, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Законопроект подразумевает выплаты родителям в размере 500 тысяч рублей после рождения первого ребенка, 600 тысяч рублей – после рождения второго и 700 тысяч рублей – после рождения третьего.

Таким образом, общая сумма выплат многодетной семье может составить до 1,8 миллиона рублей. Использовать средства можно будет, в том числе на погашение ипотечного кредита.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг. Такая мера, отмечала она, позволит повысить рождаемость в стране, а также повысить статус многодетных семей в обществе.



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