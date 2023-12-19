День семьи, любви и верности предложили в РФ сделать выходным для многодетных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, нерабочим для многодетных граждан. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, передает RT.

В письме на имя министра Орлов обратил внимание, что власти прилагают значительные усилия для поддержки семей с детьми. В 2008 году в стране учредили День семьи, любви и верности, однако он по-прежнему остается рабочим.

"В целях поддержки многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты в части определения данного праздника в качестве выходного, оплачиваемого для граждан, на иждивении у которых находятся трое и более детей", – следует из обращения Орлова.

До этого Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. С учетом решения президента правительство России к 27 декабря должно образовать оргкомитет и утвердить план тематических мероприятий в стране на год. Региональные власти должны оказать федеральным поддержку.



Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи