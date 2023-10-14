Володин запустил опрос об учреждении в России Дня бабушки

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос об учреждении в России Дня бабушки.

В канун празднования Дня отца в России, Володин предложил подписчикам высказать свое мнение о том, нужно ли в России учредить День бабушки. Он отметил, что в России бабушки – незаменимые и важные члены семьи.

"В жизни каждого человека, его воспитании особую роль играет бабушка. Я свою до сих пор вспоминаю с теплом. У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?", – написал он.

В настоящий момент из более чем 57 тысяч проголосовавших 82% пользователей поддержали эту идею, и только 7% выступили против предложения Володина. Еще 11% респондентов выбрали вариант "все равно".

Ранее сообщалось, что ко Дню отца, который в этом году выпадает на 15 октября, московские Центры и Дворцы творчества подготовили семейные турниры, выставки и праздничные концерты. Также папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы в День отца.