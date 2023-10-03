Папы с детьми смогут посетить Музей Победы бесплатно в День отца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Папы с детьми до 14 лет смогут бесплатно посетить Музей Победы в День отца, 15 октября, сообщает Агентство "Москва".

В честь праздника музей подготовил тематические мероприятия. В этот день можно будет познакомиться с экспозицией "Подвиг Армии", посетить диорамный комплекс и выставки культурного учреждения. Также пройдут мастер-классы и праздничный концерт.

Кроме того, гости музея смогут пострелять из исторически достоверного оружия, принять участие в виртуальной версии легендарных сражений Великой Отечественной войны. Взрослые и дети смогут подержать в руках, разобрать и собрать автомат Калашникова.

Чтобы получить бесплатный билет, нужно предъявить в кассах свидетельство о рождении ребенка и паспорт отца.

Осенью 2021 года Владимир Путин установил в России День отца. Праздник отмечают в третье воскресенье октября. Предложение о появлении в РФ Дня отца поступило от министерства труда и социальной защиты и занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.