Путин поддержал идею возродить звание "Мать-героиня"

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Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание "Мать-героиня". Об этом президент России заявил на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Российский лидер отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей.

По его словам, женщинам, которые удостоились звания "Мать-героиня", будут единовременно выплачивать 1 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие "многодетная сельская семья". Понятие касается семей, в которых воспитываются трое и более детей. При этом такие семьи должны на постоянной основе проживать в сельской местности.

