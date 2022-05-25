В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

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Зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что соответствующее предложение парламентарий направила в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Считаю, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Он может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения", – говорится в письме.
Также указывается, что повышение мобильности приведет к экономии времени и появлению новых вариантов проведения досуга, что существенно повысит качество жизни семей с детьми.
"Многие родители говорят о том, что им очень нужен автомобиль, но накопить на него у них нет возможности. Особенно это актуально для многодетных семей, для которых передвижение всей семье становится большой проблемой", – подчеркнула Лантратова.
В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тысячи рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тысячи рублей. Лантратова считает, что тратить маткапитал можно было бы в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования "Семейный автомобиль".
Ранее замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина напомнила, что материнский капитал нельзя тратить на лечение, так как медицинским обеспечением граждан занимается государство. В противном же случае власти перекладывают эту обязанность на плечи людей. Кроме того, она рассказала, что материнский капитал нельзя использовать для ремонта, так как в жилищном законодательстве нет такого понятия.
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