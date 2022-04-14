В Минтруде разъяснили, почему маткапитал нельзя тратить на ремонт и лечение

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Материнский капитал нельзя тратить на лечение, так как медицинским обеспечением граждан занимается государство. В противном же случае власти перекладывают эту обязанность на плечи людей. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Кроме того, она рассказала, что материнский капитал нельзя использовать для ремонта, так как в жилищном законодательстве нет такого понятия.

"Что мы будем оплачивать материнским капиталом, если у нас нет сегодня такого понятия, как ремонт, если он ничем не нормирован <...> чтобы потом мы могли сказать: а мы на это потратили маткап или нет, вы же с чем-то это должны будете сверить, а с чем? Если ремонта нет как понятия, если он не нормирован", – приводит слова Баталиной РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить выдавать наличными до 5% материнского капитала всем семьям, имеющим на него право, вне зависимости от уровня дохода. В пояснительной записке к проекту отмечается, что средства можно потратить на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд, перечень которых утвердит правительство.

