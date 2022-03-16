В КПРФ выступили за ежеквартальную индексацию материнского капитала

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением ввести ежеквартальную индексацию размера материнского капитала в условиях жестких санкций Запада.
Выступая на расширенном заседании, посвященном первоочередным мерам поддержки российских семей, Останина отметила, что по действующим нормам маткапитал индексируется один раз в год с учетом роста потребительских цен.
"Мы полагаем, что средства маткапитала нужно индексировать не один раз в год, а индексировать хотя бы ежеквартально в соответствии с индексом потребительских цен", – заявила депутат от КПРФ.
По словам Останиной, данная мера является необходимой в условиях беспрецедентных антироссийских санкций Запада.
"Это было бы правильно хотя бы на тот период, вот сейчас, чрезвычайный период", – заключила депутат.
Ранее член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить размер материнского капитала для семей военных, задействованных в спецоперации на Украине. Он отметил, что российские военные рискуют своими жизнями, борясь за освобождение Украины от нацистов и безопасность России, поэтому заслуживают специальной поддержки.
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