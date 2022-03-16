Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

14:57

В КПРФ выступили за ежеквартальную индексацию материнского капитала

общество

Фото: depositphotos/yaku22@mail.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением ввести ежеквартальную индексацию размера материнского капитала в условиях жестких санкций Запада.

Выступая на расширенном заседании, посвященном первоочередным мерам поддержки российских семей, Останина отметила, что по действующим нормам маткапитал индексируется один раз в год с учетом роста потребительских цен.

"Мы полагаем, что средства маткапитала нужно индексировать не один раз в год, а индексировать хотя бы ежеквартально в соответствии с индексом потребительских цен", – заявила депутат от КПРФ.

По словам Останиной, данная мера является необходимой в условиях беспрецедентных антироссийских санкций Запада.

"Это было бы правильно хотя бы на тот период, вот сейчас, чрезвычайный период", – заключила депутат.

Ранее член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить размер материнского капитала для семей военных, задействованных в спецоперации на Украине. Он отметил, что российские военные рискуют своими жизнями, борясь за освобождение Украины от нацистов и безопасность России, поэтому заслуживают специальной поддержки.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать