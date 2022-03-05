Депутат прокомментировала идею повысить маткапитал на детей участников операции на Украине

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Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею повысить материнский капитал при рождении детей в семьях военнослужащих, принимающих участие в специальной операции РФ по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, такое предложение приветствуется. Однако оно должно быть реализовано не через маткапитал.

"Это в любом случае должно быть сделано, но, наверное, не через материнский капитал, а дополнительными выплатами для семей военнослужащих", – объяснила Бессараб.

Депутат уточнила, что при исполнении военными РФ своего долга перед страной их семьи переживают тяжелое время. Именно поэтому, по словам Бессараб, поддержка таких семей является одной из задач государства.

С инициативой увеличить размер материнского капитала для семей военных, задействованных в спецоперации на Украине, выступил член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он отмечал, что российские военные рискуют своими жизнями, борясь за освобождение Украины от нацистов и безопасность России, поэтому заслуживают специальной поддержки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

