В ГД предложили увеличить маткапитал на детей участников спецоперации на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с предложением увеличить размер материнского капитала для семей военных, задействованных в спецоперации на Украине. Об этом сообщает RT.
С соответствующей инициативой депутат обратился к главе Минфина Антону Силуанову. Федоров отметил, что российские военные рискуют своими жизнями, борясь за освобождение Украины от нацистов и безопасность России, поэтому заслуживают специальной поддержки.
"В целях поддержки данной категории граждан, выполняющих свой воинский долг, прошу вас, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине", – говорится в письме.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать госслужащих должностей и депутатских мандатов за публичные действия, направленные на подрыв авторитета и очернение России. В обращении парламентария на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова говорится, что в последнее время наблюдается истерия, связанная с ростом фейков из-за проведения специальной военной операции на Украине.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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