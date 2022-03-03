Милонов предложил наказывать госслужащих за подрыв авторитета и очернение России

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать госслужащих должностей и депутатских мандатов за публичные действия, направленные на подрыв авторитета и очернение России, сообщает RT.

В обращении парламентария на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова говорится, что в последнее время наблюдается истерия, связанная с ростом фейков из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Милонов заметил, что граждане вправе выражать собственное мнение и несогласие с теми или иными событиями, однако ни в одном законе и правовой норме не сказано, что распространение "вредоносной информации" является неотъемлемым правом гражданина. Депутат подчеркнул, что особенно это касается публичных и должностных лиц.

"В данной ситуации прошу вас рассмотреть инициативу о проработке механизма лишения государственных должностей и отчуждения депутатских мандатов за публичные действия, направленные на подрыв авторитета и очернение нашего государства", – написал Милонов Краснову.

По его словам, таковыми могут признать распространение фейковой информации о действиях ВС России, участие в несогласованных антироссийских мероприятиях, активное участие в материальной и иной помощи лицам, связанным с националистическими организациями на территории Украины и помогающих им государств.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Компания "Яндекс" предупредила о возможных фейках при запросах, связанных с Украиной. Роскомнадзор напомнил об ответственности за распространение ложной информации в связи с увеличившимся количеством фейков, касающихся проведения спецоперации в Донбассе. В ведомстве отметили, что количество недостоверной информации, распространяемой СМИ и иными информационными ресурсами, существенно возросло.

В надзорном органе подчеркивают, что при подготовке материалов и публикаций средства массовой информации обязаны использовать сведения, полученные только из официальных российских источников.

За распространение заведомо ложной информации грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму до 5 миллионов рублей. При этом сами материалы, содержащие несоответствующую действительности информацию, будут заблокированы Роскомнадзором.