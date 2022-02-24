Роскомнадзор напомнил СМИ об ответственности за распространение ложной информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор напомнил об ответственности за распространение ложной информации в связи с увеличившимся количеством фейков, касающихся проведения спецоперации в Донбассе.

В ведомстве отмечают, что количество недостоверной информации, распространяемой СМИ и иными информационными ресурсами, существенно возросло за последние часы.

"Обращаем внимание на то, что редакции средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В надзорном органе подчеркивают, что при подготовке материалов и публикаций средства массовой информации обязаны использовать сведения, полученные ими только из официальных российских источников.

За распространение заведомо ложной информации грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму до 5 миллионов рублей. При этом сами материалы, содержащие несоответствующую действительности информацию, будут заблокированы Роскомнадзором.

"Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию", – заключили в ведомстве.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе, подчеркнув, что в планы российских властей не входит оккупация территорий Украины.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.