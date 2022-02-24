Экономист рассказал, что делать со сбережениями на фоне кризиса в Донбассе

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Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что большинству россиян, чьи сбережения не превышают 1–2 миллионов рублей, в ближайшую пару недель не стоит предпринимать резких действий в попытке спасти свои накопления.

Ранее стало известно, что курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года. При этом евро утром в четверг, 24 февраля, торговался на уровне 95,1175 рубля впервые с декабря 2014 года.

По словам Остапковича, окно возможностей для выгодного обналичивания сбережений уже закрылось несколько дней назад, а акционные бумаги могут вести себя абсолютно непредсказуемо.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Валюта уже подорожала, ее невыгодно покупать. Продавать акции тоже невыгодно. Бумаги Сбера рухнули в пределах 20% за несколько дней. Сейчас вы больше потеряете на конвертации и налогах. Золото тоже не спасет. Оно сейчас дорожает, его можно купить на пике, но высок риск, что через три недели оно улетит вниз.

По его словам, сперва предстоит оценить масштабы санкционного воздействия на Россию. Остапкович добавил, что по примеру с похожими кризисами в 2008 и 2014 годах рубль ослабевал, но позже укреплялся обратно.

Экономист отметил, что ситуация на фондовых рынках сейчас в первую очередь зависит не от экономики, а от военно-политической обстановки – от того, как пройдет спецоперация в рамках ДНР и ЛНР и продолжится ли эскалация конфликта после нее. "Если спецоперация, как и было анонсировано, не выйдет за пределы ДНР и ЛНР, то все биржевые индексы отыграют падение назад близко к стартовой позиции с вялотекущим ухудшением валюты", – заключил Остапкович.

Центробанк 24 февраля ввел запрет коротких продаж на российском финансовым рынке. В ЦБ пояснили, что мера необходима для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, а также для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности.

