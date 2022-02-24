Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

экономика

12:55

Главная / Новости /

Экономист рассказал, что делать со сбережениями на фоне кризиса в Донбассе

Переждать? Как россиянам спасти свои сбережения на фоне обострения в Донбассе
экономикаэксклюзив

Фото: depositphotos/ridofranz

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что большинству россиян, чьи сбережения не превышают 1–2 миллионов рублей, в ближайшую пару недель не стоит предпринимать резких действий в попытке спасти свои накопления.

Ранее стало известно, что курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года. При этом евро утром в четверг, 24 февраля, торговался на уровне 95,1175 рубля впервые с декабря 2014 года.

По словам Остапковича, окно возможностей для выгодного обналичивания сбережений уже закрылось несколько дней назад, а акционные бумаги могут вести себя абсолютно непредсказуемо.

Валюта уже подорожала, ее невыгодно покупать. Продавать акции тоже невыгодно. Бумаги Сбера рухнули в пределах 20% за несколько дней. Сейчас вы больше потеряете на конвертации и налогах. Золото тоже не спасет. Оно сейчас дорожает, его можно купить на пике, но высок риск, что через три недели оно улетит вниз.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

По его словам, сперва предстоит оценить масштабы санкционного воздействия на Россию. Остапкович добавил, что по примеру с похожими кризисами в 2008 и 2014 годах рубль ослабевал, но позже укреплялся обратно.

Экономист отметил, что ситуация на фондовых рынках сейчас в первую очередь зависит не от экономики, а от военно-политической обстановки – от того, как пройдет спецоперация в рамках ДНР и ЛНР и продолжится ли эскалация конфликта после нее. "Если спецоперация, как и было анонсировано, не выйдет за пределы ДНР и ЛНР, то все биржевые индексы отыграют падение назад близко к стартовой позиции с вялотекущим ухудшением валюты", – заключил Остапкович.

Центробанк 24 февраля ввел запрет коротких продаж на российском финансовым рынке. В ЦБ пояснили, что мера необходима для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, а также для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности.

Читайте также

Носатов Иван

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать