Экономист рассказал, что делать со сбережениями на фоне кризиса в Донбассе

Фото: depositphotos/ridofranz
Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что большинству россиян, чьи сбережения не превышают 1–2 миллионов рублей, в ближайшую пару недель не стоит предпринимать резких действий в попытке спасти свои накопления.
Ранее стало известно, что курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года. При этом евро утром в четверг, 24 февраля, торговался на уровне 95,1175 рубля впервые с декабря 2014 года.
По словам Остапковича, окно возможностей для выгодного обналичивания сбережений уже закрылось несколько дней назад, а акционные бумаги могут вести себя абсолютно непредсказуемо.
По его словам, сперва предстоит оценить масштабы санкционного воздействия на Россию. Остапкович добавил, что по примеру с похожими кризисами в 2008 и 2014 годах рубль ослабевал, но позже укреплялся обратно.
Экономист отметил, что ситуация на фондовых рынках сейчас в первую очередь зависит не от экономики, а от военно-политической обстановки – от того, как пройдет спецоперация в рамках ДНР и ЛНР и продолжится ли эскалация конфликта после нее. "Если спецоперация, как и было анонсировано, не выйдет за пределы ДНР и ЛНР, то все биржевые индексы отыграют падение назад близко к стартовой позиции с вялотекущим ухудшением валюты", – заключил Остапкович.
Центробанк 24 февраля ввел запрет коротких продаж на российском финансовым рынке. В ЦБ пояснили, что мера необходима для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, а также для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: