Лидер РДК Денис Капустин погиб в Запорожской области

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO (Денис Капустин внесен в перечень террористов и экстремистов)

Лидер "Русского добровольческого корпуса" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Денис Капустин (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) погиб в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Группа украинских диверсантов 2 марта 2023 года проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, который сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался Капустин. МВД объявило его в розыск.

В ноябре прошлого года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы.

