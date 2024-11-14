Главу РДК Капустина и актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку

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Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы участников организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Дениса Капустина и актера Кирилла Канахина (внесены в России в перечень экстремистов и террористов) по делу о вторжении в Брянскую область. Об этом пишет ТАСС.

Первые 8 лет подсудимые проведут в тюрьме, остальной срок будут отбывать в колонии особого режима. Кроме того, Капустину назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей, а Канахину – в размере 2 миллионов.

Их обвиняли в причастности к убийству двух гражданских лиц в Брянской области. Кроме того, они ранили нескольких мирных жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, а также заминировали территорию. В результате пострадал сотрудник Росгвардии, который занимался разминированием.

Обвиняемые на данный момент находятся за пределами России и, по данным следствия, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, оба уже были приговорены к пожизненным срокам. Капустин – за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и ряд других преступлений, а Канахин – за участие в нападении на Брянскую область и участие в боевых действиях против российских войск в Херсонской области.