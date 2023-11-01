Актера Канахина заочно арестовали как соучастника нападения на село в Брянской области

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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего актера Кирилла Канахина (включен в список террористов и экстремистов в РФ) как соучастника организатора нападения на село в Брянской области. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе суда, мужчина был объявлен в международный розыск. Организатором атаки суд назвал Дениса Капустина.

Канахина обвиняют по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого в России. Вменяемая мужчине статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Канахин участвовал в диверсионных вылазках на территорию РФ. В марте этого года группа украинских диверсантов, в которую он входил, атаковала села Любечане и Сушаны в Брянской области. Погибли два человека.

Позже Канахин был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье. Росфинмониторинг, в свою очередь, включил актера в список террористов и экстремистов.

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