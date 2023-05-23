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14:50

Политика

МО РФ показало уничтожение диверсантов в Белгородской области

Видео: телеграм-канал "Минобороны РФ"


Минобороны РФ показало видеокадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области. Соответствующие кадры были размещены в телеграм-канале ведомства.

На видео показано нанесение ударов по колонне украинской бронегруппы. Кроме того, там заметны контроль поражения артиллерией укрывшихся в лесополосе сил ВСУ и высокоточное поражение отдельных единиц военной техники Украины на территории пограничного пункта Грайворон.

22 мая на территорию Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вячеслав Гладков отметил, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Позже в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

23 мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям по факту нападения украинских диверсантов на Белгородскую область.

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