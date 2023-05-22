Режим КТО ввели в Белгородской области

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Правовой режим контртеррористической операции введен в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

Гладков перечислил ряд ожидаемых мер. Среди них проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а также приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Кроме того, при таком режиме подразумевается временное отселение граждан, проживающих на отдельных территориях, где введен режим КТО, в безопасные районы. Помимо этого, в регионе могут ограничивать движение транспорта и пешеходов.

"В соответствии с статьями 11, 12 Федерального закона "О противодействии терроризму" на вышеназванной территории действуют следующие меры: <...> проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим КТО, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств", – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Утром 22 мая Вооруженные силы Украины начали обстрел нескольких сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позднее Гладков заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию района. По его словам, ВС РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника.

Также стало известно о пяти пострадавших в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа.

