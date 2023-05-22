Глава Белгородской области заявил об информационной атаке на жителей региона

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Власти Белгородской области опровергли информацию об эвакуации жителей Шебекинского округа. С соответствующим заявлением выступил глава региона Вячеслав Гладков. В своем официальном телеграм-канале он призвал местных жителей не поддаваться панике.

По его словам, началась массированная информационная атака, призывающая к панике среди населения на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Гладков подчеркнул, что в Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал в результате ударов украинской армии.

"Распространяется информация с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа якобы от лица местной администрации. Это вранье", – подчеркнул он.

Власти сообщат дополнительно, если будут проводиться какие-либо мероприятия, заверил Гладков.

"Все проблемы решим, если будем действовать спокойно, не слушая наших врагов", – резюмировал он.

Ранее губернатор рассказал, что ВСУ атаковали несколько сел Белгородской области. С утра 22 мая под обстрелом украинской армии находится Грайворонский городской округ.

Гладков заявил, что там сработала система противовоздушной обороны, в результате чего часть снаряда упала в огород частного жилого дома в селе Антоновка. Кроме того, под минометный обстрел попало село Козинка. Оперативные службы региона работают на месте происшествия.

