Дрон сбросил взрывное устройство рядом с жилым домом в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от частного жилого дома в Новой Таволжанке. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пострадавших в результате происшествия не выявили.

"Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте", – пояснил Гладков.

Ранее губернатор рассказал, что ВСУ атаковали несколько сел Белгородской области. С утра 22 мая под обстрелом украинской армии находится Грайворонский городской округ.

Гладков заявил, что там сработала система противовоздушной обороны, в результате чего часть снаряда упала в огород частного жилого дома в селе Антоновка. Кроме того, под минометный обстрел попало село Козинка. Оперативные службы региона работают на месте происшествия.