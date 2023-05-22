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11:59

Происшествия

Под обстрел ВСУ попали несколько сел Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины попали несколько сел Белгородской области. С утра 22 мая под атакой ВСУ находится Грайворонский городской округ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сработала система противовоздушной обороны, в результате чего часть ракеты рухнула в огород частного жилого дома в селе Антоновка.

"Также под минометным обстрелом находится село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, в результате чего есть значительное разрушение несущих конструкций", – указал глава региона.

Он уточнил, что в третьем доме обстрел повредил забор.

Кроме того, склад сена загорелся в селе Гора-Подол. Также в Грайвороне снаряды оказались на территории автотранспортного предприятия, однако разрушения отсутствуют. Забор частного дома был поврежден в селе Замостье, уточнил Гладков.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте происшествий.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Хоромное Климовского района Брянской области при помощи минометов. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки, указал он.

Новости часа: ВС Украины возобновили обстрел Донецка спустя 14 часов

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