Под обстрел ВСУ попали несколько сел Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины попали несколько сел Белгородской области. С утра 22 мая под атакой ВСУ находится Грайворонский городской округ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сработала система противовоздушной обороны, в результате чего часть ракеты рухнула в огород частного жилого дома в селе Антоновка.

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"Также под минометным обстрелом находится село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, в результате чего есть значительное разрушение несущих конструкций", – указал глава региона.

Он уточнил, что в третьем доме обстрел повредил забор.

Кроме того, склад сена загорелся в селе Гора-Подол. Также в Грайвороне снаряды оказались на территории автотранспортного предприятия, однако разрушения отсутствуют. Забор частного дома был поврежден в селе Замостье, уточнил Гладков.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте происшествий.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Хоромное Климовского района Брянской области при помощи минометов. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки, указал он.