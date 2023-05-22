ВСУ совершили минометный обстрел села Хоромного Брянской области

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Вооруженные силы Украины атаковали село Хоромное Климовского района Брянской области при помощи минометов. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что пострадавшие отсутствуют.

"В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – добавил глава региона.

До этого Александр Богомаз заявил, что силами ПВО был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины в Клинцах. В результате налета был поврежден балкон жилого дома, при этом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области. Тогда в результате сброса боеприпаса была повреждена крыша здания, обошлось без пострадавших.