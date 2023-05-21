Жилой дом разрушился после обстрела ВСУ в Пологах Запорожсвкой области

Фото: телеграм-канал "Администрация Пологовского района"

Частный жилой дом оказался разрушен в городе Пологи Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что в результате под завалами оказались люди. На место были вызваны сотрудники МЧС. Всех пострадавших удалось спасти.

"В Пологах сотрудники МЧС спасли всех людей из-под завалов разрушенного дома. Обошлось без жертв", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в селе Калиново-Борщеватое в ЛНР в результате украинского обстрела погибли две женщины, еще пятеро человек получили ранения. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

