Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотник упал во двор многоквартирного дома в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что в настоящее время взрывотехники и оперативная группа обследуют место происшествия.

Ранее в селе Ольховатка Белгородской области взорвался беспилотник. Глава региона рассказал о повреждениях нескольких зданий в результате случившегося.

До этого Гладков сообщил, что один из жителей Шебекина получил осколочное ранение в голову в результате обстрела города. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что мужчина скончался в машине скорой помощи.

