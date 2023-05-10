Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пострадавший в результате обстрела Белгородской области мужчина скончался, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", – написал он в публикации.

Ранее стало известно, что мужчина получил осколочное ранение в голову в результате обстрела Шебекина. Гладков сообщал, что скорая помощь везет пострадавшего в больницу. Он находился в тяжелом состоянии. Власти зафиксировали два прилета по окраине города, в огороды частных домов.

До этого губернатор заявил, что беспилотный летательный аппарат взорвался в селе Ольховатка Белгородской области. В результате инцидента были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль. Гладков уточнил, что, "судя по всему, взорвался вражеский беспилотник".



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