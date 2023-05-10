Мужчина пострадал в результате обстрела Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина получил осколочное ранение в голову в результате обстрела Шебекина. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глава региона отметил, что власти зафиксировали два прилета по окраине города, в огороды частных домов.

"Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории", – написал Гладков.

Ранее Гладков рассказал о взрыве беспилотника в селе Ольховатка. Губернатор уточнил, что в результате инцидента были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.

Об атаке украинских беспилотников сообщил и глава Воронежской области Александр Гусев. По его словам, два БПЛА пытались атаковать военный объект в регионе. В результате, один из них отклонился от курса и упал, второй был уничтожен огневым поражением.

