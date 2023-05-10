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Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что в настоящее время поддерживается взаимодействие с правоохранителями и военным командованием, принимаются меры для обеспечения безопасности местного населения. Кроме того, Гусев заверил, что взял ситуацию под личный контроль.

Ранее беспилотник был сбит над деревней Толмачево Курской области. Глава региона Роман Старовойт уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Были зафиксированы повреждения газовой трубы и фасада дома.

10 мая губернатор Белгородской области сообщил о взрыве беспилотника в селе Ольховатка. Он заверил, что специалисты приступят к устранению последствий атаки немедленно.



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