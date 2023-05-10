Система ПВО сбила беспилотник в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Беспилотник был сбит над деревней Толмачево Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал", – говорится в его публикации.

Губернатор добавил, что были зафиксированы повреждения газовой трубы и фасада дома. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, отметил Старовойт.

Ранее украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотника Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Представитель экстренных служб уточнили, что инцидент произошел 26 апреля в вечернее время.

До этого глава области рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины обстреляли Суджанский район. В результате атаки села Горналь и Гуево оказались обесточенными.



В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены