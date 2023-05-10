07:47Происшествия
Система ПВО сбила беспилотник в Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Беспилотник был сбит над деревней Толмачево Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал", – говорится в его публикации.
Губернатор добавил, что были зафиксированы повреждения газовой трубы и фасада дома. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, отметил Старовойт.
Ранее украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотника Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Представитель экстренных служб уточнили, что инцидент произошел 26 апреля в вечернее время.
До этого глава области рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины обстреляли Суджанский район. В результате атаки села Горналь и Гуево оказались обесточенными.
В результате обстрела ВСУ три населенных пункта в Курской области оказались обесточены
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