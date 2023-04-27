18:01Происшествия
ВСУ обстреляли Суджанский район в Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Бойцы Вооруженных сил Украины атаковали Суджанский район Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате обстрела села Горналь и Гуево оказались обесточены.
"Никто не пострадал. Оперативные группы начали работы по восстановлению электроснабжения", – поделился губернатор.
Ранее Старовойт рассказал, что российские пограничники сбили украинский беспилотник в Суджанском районе. До этого БПЛА ВСУ ударил по трактор-погрузчику.
ЧП произошло, когда трактор проводил работы на фортификационных сооружениях недалеко от села Гурьево в Суджанском районе. Старовойт уточнил, что водитель транспорта после обстрела не пострадал.
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