Несколько квартир повреждены после взрыва в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Несколько квартир в Белгороде повреждены из-за взрыва в центре города. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

"Нахожусь на месте происшествия на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина. Здесь в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах", – написал он.

Мэр отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, а на месте работают все оперативные службы.

Он также предложил всем жителям пострадавших домов временное размещение в гостинице.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. В результате взрыва образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, одна из машин оказалась на крыше супермаркета из-за ударной волны.

У многих жителей были выбиты окна.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник предпринял попытку атаковать электростанцию в Белгородской области. БПЛА заметили недалеко от села села Драгунского, после чего он был ликвидирован российскими силами, обошлось без пострадавших.