Взрыв произошел в центре Белгорода

В Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

"На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", – написал он.

По словам губернатора, пострадавших в результате ЧП нет. Гладков добавил, что мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и аварийные службы прибыли на место происшествия.

Как сообщают телеграм-каналы, в результате взрыва повредилась часть дома на улице Шаландина, а в одной из квартир были найдены обломки снаряда. По словам очевидцев, одна из машин оказалась на крыше супермаркета из-за ударной волны. У многих жителей выбило окна, а перед взрывом они слышали громкий свист.

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в разговоре с РИА Новости заявил, что воронка образовалась на перекрестке улиц Ватутина и Губкина.

"Мы проезжали там буквально семь минут до взрыва, услышали взрыв, вернулись, и тут такое. Воронка просто сумасшедшая. Несколько машин повреждено, магазин. Слава богу, без жертв", – рассказал Лежнев.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник вновь предпринял попытку атаковать электростанцию в Белгородской области. БПЛА заметили недалеко от села села Драгунского, после чего он был ликвидирован российскими силами

В результате инцидента пострадавших не зафиксировали.

До этого белгородское село Муром попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Один из снарядов попал в склад зернохранилища, были повреждены линии электропередач.

