20 апреля, 22:55Происшествия
Взрыв произошел в центре Белгорода
"На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", – написал он.
По словам губернатора, пострадавших в результате ЧП нет. Гладков добавил, что мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и аварийные службы прибыли на место происшествия.
Как сообщают телеграм-каналы, в результате взрыва повредилась часть дома на улице Шаландина, а в одной из квартир были найдены обломки снаряда. По словам очевидцев, одна из машин оказалась на крыше супермаркета из-за ударной волны. У многих жителей выбило окна, а перед взрывом они слышали громкий свист.
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в разговоре с РИА Новости заявил, что воронка образовалась на перекрестке улиц Ватутина и Губкина.
"Мы проезжали там буквально семь минут до взрыва, услышали взрыв, вернулись, и тут такое. Воронка просто сумасшедшая. Несколько машин повреждено, магазин. Слава богу, без жертв", – рассказал Лежнев.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник вновь предпринял попытку атаковать электростанцию в Белгородской области. БПЛА заметили недалеко от села села Драгунского, после чего он был ликвидирован российскими силами
В результате инцидента пострадавших не зафиксировали.
До этого белгородское село Муром попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Один из снарядов попал в склад зернохранилища, были повреждены линии электропередач.
Мужчина погиб в результате обстрела Борисовки под Белгородом
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